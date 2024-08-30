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        Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu itfaiyeciler kurtardı

        Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 15:14 Güncelleme: 30.08.2024 - 15:14
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        Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu itfaiyeciler kurtardı
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        Batman'da içine girdiği düdüklü tencerede sıkışan 2 yaşındaki çocuğu, itfaiye ekipleri kurtardı.

        Alınan bilgiye göre, Eslem Eren, Çay Mahallesi'ndeki evinin mutfağında oyun oynadığı sırada girdiği düdüklü tencerede sıkıştı.

        Ağlama sesi üzerine mutfağa gelen annesi, tencereye sıkışan çocuğunu kurtarmak istedi.

        Çocuğun tencereden çıkarılamaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi.

        Eve gelen itfaiye ekipleri, hidrolik keski ve pense yardımıyla çocuğu sıkıştığı yerden çıkardı.

        Eslem'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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