Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason'da "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" düzenlendi

        Batman'ın Sason ilçesinde Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 23:43 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason'da "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali düzenlendi.

        Batman Valiliği öncülüğünde Sason Kaymakamlığı ve Sason Belediyesince Mereto Dağı'ndaki Harrut Yaylası'nda organize edilen festivalde Kaymakam Furkan Başar, katılımcılarla halay çekti, bisiklet etkinliğine katıldı.

        Başar, yaptığı konuşmada, Vali Ekrem Canalp'ın festivalde büyük emek verdiğini dile getirerek, yaylalarda müzik eşliğinde halaylar çekmenin ve yayla festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sason Belediye Başkanı İrfan Demir de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin Mereto Dağı eteklerindeki yaylalarının turizme açılmasında büyük katkı sunacağını belirtti.

        Festivalde kapsamında yayla yürüyüşü, ip inişi ve bisiklet etkinliğinin ardından kamp ateşi yakıldı.

        Festivale, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Karabay, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yavuzkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jakobs imzayı attı!
        Jakobs imzayı attı!
        Isparta'da kardeş cinayeti
        Isparta'da kardeş cinayeti
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        İşte OVP'nin açıklanacağı tarih
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        Kayıp Narin bulundu mu? Narin Güran'ın amcası tutuklandı
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        ABD, Maduro'nun uçağına el koydu
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        Bıçağı kullanan zanlı yakalandı
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        İspanya'da gündem Arda Güler!
        Joao Mario geliyor!
        Joao Mario geliyor!
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        Amerikan askerinin başına çuval geçirdiler! 15 gözaltı
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        İngiltere bazı silahları İsrail'e satmayacak
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Aysel'den dünya ve paralimpik rekoru!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        Galatasaray'da flaş ayrılık!
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        'Netanyahu ateşkes için yeterli çaba göstermiyor'
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Victor Osimhen Galatasaray'da!
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Büyüme neden beklentinin altında kaldı?
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Maccabi'den Beşiktaş açıklaması
        Türkiye'de defnedilecek
        Türkiye'de defnedilecek
        "Kazanan haklıdır"
        "Kazanan haklıdır"
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı
        6 yeni modelin fiyatı kaskodan ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arb...
        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arb...
        Batman'da polis denetiminde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
        Batman'da polis denetiminde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Arkadaşıyla yürürken kapkaççılar cep telefonunu çaldı
        Arkadaşıyla yürürken kapkaççılar cep telefonunu çaldı
        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor
        Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor