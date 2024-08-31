Sason'da "Bal, Ceviz, Çilek ve Yayla Festivali" düzenlendi

Festivale, Sason 7. Jandarma Tabur Komutanı Binbaşı Ali Arlı, İlçe Jandarma Komutanı Muhammed Karabay, İlçe Emniyet Amiri Mustafa Yavuzkan, kamu kurum ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Sason Belediye Başkanı İrfan Demir de festivalde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu tür etkinliklerin Mereto Dağı eteklerindeki yaylalarının turizme açılmasında büyük katkı sunacağını belirtti.

Başar, yaptığı konuşmada, Vali Ekrem Canalp'ın festivalde büyük emek verdiğini dile getirerek, yaylalarda müzik eşliğinde halaylar çekmenin ve yayla festivali düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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