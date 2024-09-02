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        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, esnafı ziyaret etti

        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 13:01 Güncelleme: 02.09.2024 - 13:01
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        AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, esnafı ziyaret etti
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        AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, esnaf ziyaretinde bulundu.

        Şansi, Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplerini dinledi.

        Sadece seçim zamanı değil, her zaman esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceğini belirten Şansi, vatandaşların teveccühünün kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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