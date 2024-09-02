AK Parti Batman İl Başkanı Şansi, esnafı ziyaret etti

AK Parti Batman İl Başkanı Hüseyin Şansi, esnaf ziyaretinde bulundu.

Şansi, Birinci Cadde'de esnafı ziyaret ederek, öneri ve taleplerini dinledi.

Sadece seçim zamanı değil, her zaman esnaf ve vatandaşlarla bir araya geleceğini belirten Şansi, vatandaşların teveccühünün kendilerini çok memnun ettiğini kaydetti.