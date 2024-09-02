Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor
Batman'da yaşayan kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor.
Batman'da yaşayan kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor.
Batman'da yaşayan 18 yaşındaki Mete Basmacı'nın, 29 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.
Ekiplerin başlattığı, Basmacı'yı arama çalışması sürüyor.
Baba Samet Basmacı, oğlunu 5 gündür aradıklarını ve evladından halen haber alamadıklarını söyledi.
Emniyete kayıp başvurusu yaptıklarını aktaran Basmacı, oğlunun bir an önce bulunması temennisini dile getirdi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.