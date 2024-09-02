Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor

Baba Samet Basmacı, oğlunu 5 gündür aradıklarını ve evladından halen haber alamadıklarını söyledi.

Batman'da yaşayan 18 yaşındaki Mete Basmacı'nın, 29 Ağustos'ta saat 16.00 sıralarında ayrıldığı evine bir daha dönmemesi ve cep telefonuna ulaşılamaması üzerine yakınları, İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.