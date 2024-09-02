Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

Batman'da bir kadının cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir kadının cep telefonunun çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

Çalışmada M.A.D. ve E.T. çalınan telefonla yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Cep telefonu sahibine teslim edildi.

Bu arada, cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.