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        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı

        Batman'da bir kadının cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 14:55 Güncelleme: 02.09.2024 - 14:55
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        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
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        Batman'da bir kadının cep telefonunu çaldıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, bir kadının cep telefonunun çalınması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce çalışma yürütüldü.

        Çalışmada M.A.D. ve E.T. çalınan telefonla yakalandı.

        Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

        Cep telefonu sahibine teslim edildi.

        Bu arada, cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalınması bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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