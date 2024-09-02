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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 02.09.2024 - 16:38
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Kur'an kurslarını ziyaret etti.

        İmam Buhari Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve İmam Şafi Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nda öğrencilerle bir araya gelen Nasıroğlu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretin ardından değerlendirmede bulunan Nasıroğlu,"Çocuklarımız medreselerde Allah kelamı Kur'an-ı Kerim ile buluşup, peygamberimiz Hazreti Muhammed'in örnek hayatıyla tanışıyor. Temel İslami bilgilerin yanında ahlaki değerleri de öğreniyorlar. Kur'an kursu faaliyetleri ve hafızların yetiştirilmesinde emeği geçen, maddi ve manevi katkı sağlayan hocalarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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