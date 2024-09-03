Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı

        Batman'ın Sason ilçesinde dağcılar Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 15:24 Güncelleme: 03.09.2024 - 15:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da dağcılar Mereto Dağı'na tırmandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Sason ilçesinde dağcılar Mereto Dağı'na tırmanış gerçekleştirdi.

        Batman Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile İl Özel İdaresinin desteği, Sason Kaymakamlığı ve Belediyesinin organizasyonuyla düzenlenen "Sason Bal Ceviz Çilek ve Yayla Festivali" etkinlikleri kapsamında Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 50 dağcı, Harrut Yaylası'ndan Mereto Dağı'nın zirvesine doğru tırmanışa geçti.

        Dağcılar, 2 saatlik tırmanışla 2 bin 973 metre yüksekliğe sahip dağın zirvesine ulaştı.

        Türkiye Dağcılık Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Ekin, gazetecilere, Diyarbakır ve çeşitli illerden gelen dağcılarla dağın zirvesine tırmandıklarını söyledi.

        Federasyon İl Temsilcisi Emrullah Girgin de aralıklı olarak geldikleri Mereto Dağı'nın çok güzel olduğunu belirtti.

        Diyarbakır'dan gelen Ahmet Yıldız ise Mereto'ya üçüncü defa tırmanmanın heyecanını yaşadığını, her tırmanışta ayrı güzellikleri fark ettiğini dile getirerek, bütün doğaseverleri bölgeye beklediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Talu çifti için istenen ceza belli oldu!
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Okul bahçesinde Miray'ın öldüğü kazada öğretmen tutuklandı
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Dow Jones’taki geleceği tehlikede!
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        Tuğba hemşirenin tüyler ürperten ölümü: Evlilik yıl dönümünde boğazı kesilmiş halde bulundu
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        TFF'ye 'yabancı' başvurusu!
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Sanatçı Mehmet Güleryüz hayatını kaybetti
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        Fenomenlere kara para davası: Dilan-Engin Polat çifti ile Nihal-Bahar Candan kardeşler hakim karşısına çıkıyor
        ABD'nin ateşkes müzakerelerindeki rolü tartışmalı
        ABD'nin ateşkes müzakerelerindeki rolü tartışmalı
        Osimhen çılgınlığı!
        Osimhen çılgınlığı!
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        İstanbul'daki galericide kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 1 yaralı
        Fransa'ya demir attılar
        Fransa'ya demir attılar
        Şüpheli ölüm
        Şüpheli ölüm
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Yol çalışmalarında bulundu! 2-5 milyon yıllık...
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Fenerbahçe'den yeni teklif
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Everest gerçekten dünyanın en yüksek dağı mı?
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Deniz taksi kaptanından bayıltan tekme!
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Türkiye, BRICS'e katılacak mı?
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Ağustos enflasyonu açıklandı
        Türkiye zenginler liginde!
        Türkiye zenginler liginde!

        Benzer Haberler

        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arb...
        Batman'da kimlik göstermeyi reddeden şüpheliler ile polisler arasındaki arb...
        Batman'da polis denetiminde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
        Batman'da polis denetiminde yaşananlara ilişkin soruşturma başlatıldı
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu Kur'an kurslarını ziyaret etti
        Arkadaşıyla yürürken kapkaççılar cep telefonunu çaldı
        Arkadaşıyla yürürken kapkaççılar cep telefonunu çaldı
        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da cep telefonu çalan 2 şüpheli tutuklandı
        Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor
        Batman'da kayıp 18 yaşındaki genç aranıyor