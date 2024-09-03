Batman'da iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

Batman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Ağustos'ta saat 22.35 sularında Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde iş yerinde oturan müşterilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalarda, 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilişkili olduğu tespit edilen N.B, İ.E, S.B, S.A. ve O.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.