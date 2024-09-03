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        Batman'da iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı

        Batman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 17:31 Güncelleme: 03.09.2024 - 17:41
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        Batman'da iş yerine yapılan silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 4 zanlı tutuklandı
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        Batman'da iş yerine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, 16 Ağustos'ta saat 22.35 sularında Avukat Zekeriya Aydın Caddesi'nde iş yerinde oturan müşterilere yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekiplerince yapılan titiz ve detaylı çalışmalarda, 2 kişinin hafif yaralandığı olayla ilişkili olduğu tespit edilen N.B, İ.E, S.B, S.A. ve O.K'nin yakalanması için eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, şüpheliler yakalandı, ikametlerde yapılan aramalarda, 4️ ruhsatsız pompalı tüfek, 3️ ruhsatsız tabanca, 2️ kar maskesi, çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Bu arada, iş yerine yönelik silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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