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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:13 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:27
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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı
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        Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

        Vali Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Gökcen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile Valilikte düzenlenen toplantıda, vatandaşlar için en önemli asayiş olaylarından birinin mal varlığına karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

        Geçen yıl ağustos ayında mal varlığına karşı 223 suç işlendiğini anımsatan Canalp, bu yıl ise bu sayının 178'e düştüğünü belirtti.

        Geçen yılın 8 ayında mahkemelerce aranan 3 bin 70 kişinin yakalandığını, bu yıl bu sayının 4 bin 645'e çıktığını bildiren Canalp, bu yılın 8 ayında uyuşturucu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74'lük artış sağlandığını kaydetti.

        Vali Canalp, geçen ay düzenlenen operasyonlarda, 6 kilo 554 gram metamfetamin, 2 kilo 400 gram eroin, 1 kilo 486 gram esrar, 1 kilo 170 gram bonzai, 1 kilo 115 gram skunk, 13 bin 624 paket kaçak sigara, 532 elektronik sigara ve 271 tabanca ele geçirildiğini bildirdi.

        Siber suçlarla mücadele kapsamında ağustos ayında 111 adli işlem yapıldığını dile getiren Canalp, yakalanan 11 şüphelinin tutuklandığını kaydetti.

        Vali Canalp, terörle mücadele kapsamında yapılan operasyonlarda da geçen ay 27 tabanca, 60 şarjör ve 303 tabanca fişeğinin ele geçirildiğini sözlerine ekledi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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