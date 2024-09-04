Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı

Batman'da "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Ekrem Canalp, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Burhan Gökcen ve İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ile Valilikte düzenlenen toplantıda, vatandaşlar için en önemli asayiş olaylarından birinin mal varlığına karşı işlenen suçlar olduğunu söyledi.

Geçen yıl ağustos ayında mal varlığına karşı 223 suç işlendiğini anımsatan Canalp, bu yıl ise bu sayının 178'e düştüğünü belirtti.

Geçen yılın 8 ayında mahkemelerce aranan 3 bin 70 kişinin yakalandığını, bu yıl bu sayının 4 bin 645'e çıktığını bildiren Canalp, bu yılın 8 ayında uyuşturucu ile mücadelede müdahale edilen olay sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74'lük artış sağlandığını kaydetti.