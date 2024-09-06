Batman'da bilgisayar kasasına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi
Batman'da düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi.
Batman'da düzenlenen operasyonda, bilgisayar kasasına gizlenmiş 6 kilo 70 gram skunk ele geçirildi.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir kargo şirketinde arama yapıldı.
Aramada, batı illerine sevk edilmek üzere 2️ bilgisayar kasasına zulalanmış 6️ kilo 7️0️ gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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