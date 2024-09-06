Batman'da aile sağlığı merkezi hizmete açıldı

5 hekim ve 3 hemşirenin görev yapacağı merkezde, muayene odası, bebek emzirme odası, gebe izleme odası, aşılama, çocuk izleme, müdahale odası ve küçük cerrahi müdahaleler gibi koruyucu sağlık hizmetleri verilecek.

Fatih Mahallesindeki merkezin açılış törenine, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi, Batman Ticaret ve Sanayi Odası (BATSO) Başkanı Abdulkadir Demir, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Şube Başkanı Mehmet Selman Nasıroğlu, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

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