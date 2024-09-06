Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

Adreste yapılan aramada, toplam 3️ bin 1️3️6️ sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenlendi.

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