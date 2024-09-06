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        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik ecza ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:31 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:31
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        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, sentetik ecza ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde bir eve operasyon düzenlendi.

        Adreste yapılan aramada, toplam 3️ bin 1️3️6️ sentetik ecza ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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