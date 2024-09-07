KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 90 kişi gittikleri Kore'den 15 kişi döndüler

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da yaşayan Kore gazisi 93 yaşındaki Cemil Öner, şehit düşen arkadaşlarını unutamıyor.

AA'nın, Güney Kore'ye destek için 17 Eylül 1950'de Türkiye'den ilk tugayın yola çıkmasının 74. yılı kapsamında hazırladığı haber dosyasının ikinci bölümünde, 93 yaşındaki Öner'in anılarına yer verildi.

Batman'ın Gercüş ilçesinde 1931'de dünyaya gelen ve 1952 yılında Kore Savaşı'na katılan Öner, 15 ay cephede kaldı.

Kentin yaşayan tek Kore gazisi Öner, şehit düşen arkadaşlarını özlemle yad ediyor.

Kore'ye gideceklere aileleriyle vedalaşmak ve helalleşmek için 10 günlük ev izni verildiğini, bunun üzerine Gercüş'te oturan ailesini ziyaret ettiğini anlatan Öner, "Annem ve babamla helalleşip vedalaştıktan sonra Seferihisar'a gittim. Seferihisar'da 2 aylık eğitim aldık. Eğitimi tamamladıktan sonra İzmir'den gemiye bindik. Kore yolculuğumuz 27 gün sürdü. Gemi yolculuğu benim için çok zor geçti. Bindiğimiz gemi çok büyük ve 7 katlıydı." ifadelerini kullandı.

- "Zor bir savaştı"

Cephede zor günler geçirdiklerini dile getiren Öner, şöyle konuştu:

"Zor bir savaştı. Cephede yaşadığım iki olayı unutamıyorum. Bir gece mevzide yatıyordum. 2 astsubay da geldi. Hava soğuk olduğu için sobayı yakıp uyudular. Sobadan duman sızmış. Sabah kalktığımızda 2 astsubayın şehit düştüğünü fark ettik. Ben battaniyemi başıma çektiğim için dumandan etkilenmemiştim. Bir gün de cephede nöbet tutarken bir yerlerden ses geldi. Durumdan şüphelendim, elimde silah da vardı. Hemen arkadaşlarımı çağırdım. Arkadaşlarımla birlikte 5 kişi yakaladık. Düşman askeriydiler. Bizi öldürmeye gelmişlerdi. Yakaladığımız düşman askerlerini yetkililere teslim ettik. Biz 90 kişiden fazla arkadaşla Kore'ye gittik. Dönüşte ise 15 kişi kalmıştık. Diğer arkadaşlarımız şehit oldu."