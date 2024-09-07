Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu

Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, ilçeye bağlı Topluca köyü yakınlarında bulunan Cöbet Yaylasında "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında organik bal üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi.

Sason'da uygulanan proje kapsamında yaylada üretilen balın prolin değerinin yüksek olduğunu aktaran Canalp, dünyanın en kaliteli ballarından biri söyledi.

Canalp, yüzlerce bitki örtüsünü içinde barındıran yayladan faydalanacaklarını ve bu proje kapsamında üretilen balların tanıtılması ve projenin geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunacaklarını belirtti.