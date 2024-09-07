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        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu

        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2024 - 15:19 Güncelleme: 07.09.2024 - 15:19
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        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, Sason ilçesinde Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu.

        Vali Canalp, ilçeye bağlı Topluca köyü yakınlarında bulunan Cöbet Yaylasında "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında organik bal üretimi yapan üreticilerle bir araya geldi.

        Sason'da uygulanan proje kapsamında yaylada üretilen balın prolin değerinin yüksek olduğunu aktaran Canalp, dünyanın en kaliteli ballarından biri söyledi.

        Canalp, yüzlerce bitki örtüsünü içinde barındıran yayladan faydalanacaklarını ve bu proje kapsamında üretilen balların tanıtılması ve projenin geliştirilmesi için her türlü katkıyı sunacaklarını belirtti.

        Canalp'a eşi Ayten Canalp, Sason Kaymakamı Furkan Başar ve İlçe Özel İdare Müdürü Mutalip Çelik eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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