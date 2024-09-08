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        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti

        Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2024 - 15:20 Güncelleme: 08.09.2024 - 15:22
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        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
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        Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.

        Vali Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Daha sonra Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Canalp ve Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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