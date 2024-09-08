Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Batman Valisi Ekrem Canalp, İluh Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ziyaret etti.
Vali Canalp, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ile hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti, onlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Daha sonra Kıbrıs Şehitleri Bulvarı'nda esnaf ziyaretinde bulunan Canalp ve Nasıroğlu, vatandaşlarla görüştü, sorun ve talepleri dinledi.
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