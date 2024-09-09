Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.09.2024 - 12:35 Güncelleme: 09.09.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da kaçakçılık operasyonlarında 5 zanlı yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında, 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın önlemesine yönelik çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda Hasankeyf Kavşağı'nda akaryakıt yüklü bir tanker ile bir iş merkezinde arama yapıldı.

        Aramalarda 7️0️0️ paket gümrük kaçağı sigara, 5️6️ cep telefonu, 2️6️3️ şarj adaptörü, 2️5️7️ şarj kablosu, 1️1️ akıllı bileklik, 1️0️ kulaklık ve hoparlör ele geçirildi.

        Operasyonlarda, gözaltına alınan 5 zanlı hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin toprağa verildi
        Narin toprağa verildi
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        Cenaze törenine damga vuran sözler!
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        8 yılda ikiye katlandı! Kan donduran sayılar
        Kabine bugün toplanıyor
        Kabine bugün toplanıyor
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Anne ve çocuğu denize düştü! Babaları suya atladı
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Yunanistan aşırı turizme karşı harekete geçti
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Milli Takım'ın İzlanda 11'i
        Aşk açıklaması
        Aşk açıklaması
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Yeni eğitim-öğretim dönemi bugün başlıyor
        Aslan'dan çifte atak!
        Aslan'dan çifte atak!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Bir çocuk daha... Öldüren oyun!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Josef'e silahlı soygun şoku!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        Yagi Tayfunu'nda can kaybı yükseliyor!
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        HT Spor, 10 Eylül'de sizlerle
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Erkeklere göre kadınların saçları neden nadiren dökülür?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        Dünyanın en küçük canlısı hangisi?
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        'Kredi limitleri güncellenmeli'
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        TL ve borsa niye %50 iskontolu?
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Tarihin en uzun süre hüküm süren 7 İmparatorluğu!
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat
        Sevgiliye kavuşmak 14 saat

        Benzer Haberler

        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Batman Valisi Ekrem Canalp hastanede tedavi gören hastaları ziyaret etti
        Hasankeyf'te "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Hasankeyf'te "4. Su, Doğa Sporları ve Turizm Festivali" düzenlendi
        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu
        Batman Valisi Canalp, Cöbet Yaylasında incelemelerde bulundu
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 90 kişi gittikleri Kore'den 15 kişi...
        KORE GAZİLERİ YAŞADIKLARINI ANLATIYOR - 90 kişi gittikleri Kore'den 15 kişi...
        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da uyuşturucu ele geçirildi
        Batman'da aile sağlığı merkezi hizmete açıldı
        Batman'da aile sağlığı merkezi hizmete açıldı