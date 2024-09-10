Batman'daki Zore Kanyonu Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçileri ağırladı

Taş, "Zore Kanyonu bugüne kadar sulu parkur yürüyüşlerinin en keyiflisiydi. Suyun hayat verdiği muhteşem bir doğal güzellik. Herkese bu güzellikleri görmelerini tavsiye ederim." dedi.

Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti.

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