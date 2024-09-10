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        Batman'daki Zore Kanyonu Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçileri ağırladı

        Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:19 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:22
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        Batman'daki Zore Kanyonu Şanlıurfa'dan gelen ziyaretçileri ağırladı
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        Şanlıurfa'dan bir grup doğasever, Batman'ın Sason ilçesindeki Zore Kanyonu'nu ziyaret etti.

        Batman-Diyarbakır sınırında yer alan ve doğal güzellikleriyle adından söz ettiren Zore Kanyonu'na gelen 21 kişilik grup, vadide yürüyüş gerçekleştirdi, şelale mevkisinde serinlemek amacıyla yüzdü.

        Şanlıurfa Kamp Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü yöneticilerinden Ayhan Taş, ziyaret ettikleri Zore Kanyonuna hayran kaldıklarını söyledi.

        Taş, "Zore Kanyonu bugüne kadar sulu parkur yürüyüşlerinin en keyiflisiydi. Suyun hayat verdiği muhteşem bir doğal güzellik. Herkese bu güzellikleri görmelerini tavsiye ederim." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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