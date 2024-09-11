Sason balının geliri üreticileri dağıtıldı

Başar, "Sason balımızın değerini bir kez daha gösteren iş adamı Tunç ve üreticilere teşekkür ediyorum." dedi.

İş insanı Abdullah Tunç tarafından alınan baldan elde edilen gelirin proje kapsamında Cöbet Yaylası'nda bal üretimi yapan arıcılara dağıtıldığını kaydeden Başar, elde edilen bu gelirin üreticilere projede kullanımı amacıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

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