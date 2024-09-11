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        Sason balının geliri üreticileri dağıtıldı

        Batman'ın Sason ilçesinde satışı yapılan balın geliri üreticilere dağıtıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 15:21 Güncelleme: 11.09.2024 - 15:21
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        Sason balının geliri üreticileri dağıtıldı
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        Batman'ın Sason ilçesinde satışı yapılan balın geliri üreticilere dağıtıldı

        Sason Kaymakamı Furkan Başar, "Örnek İlçe Örnek Ürün Projesi" kapsamında üretilen organik Cöbet balının açık arttırmayla festivalde satışa sunulduğunu söyledi.

        İş insanı Abdullah Tunç tarafından alınan baldan elde edilen gelirin proje kapsamında Cöbet Yaylası'nda bal üretimi yapan arıcılara dağıtıldığını kaydeden Başar, elde edilen bu gelirin üreticilere projede kullanımı amacıyla dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirtti.

        Başar, "Sason balımızın değerini bir kez daha gösteren iş adamı Tunç ve üreticilere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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