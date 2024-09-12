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        Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

        Dicle Elektrik, "Enerjin İşin Olsun" programı kapsamında Batman Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 13:44 Güncelleme: 12.09.2024 - 14:10
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        Dicle Elektrik ile Batman Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı
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        Dicle Elektrik, "Enerjin İşin Olsun" programı kapsamında Batman Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzaladı.

        Şirketten yapılan açıklamada, bölge halkına sağladığı istihdam olanaklarıyla yerel ekonomiye önemli katkılarda bulunan şirketin, üniversite ve meslek liselerinin elektrik bölümlerinde eğitim gören öğrencilere yönelik geliştirdiği mavi yaka yetenek programı "Enerjin İşin Olsun" ile gençlere kariyer fırsatları sunduğu belirtildi.

        Bu kapsamda şirketin, Harran Üniversitesinin ardından Batman Üniversitesi ile de protokol imzaladığı kaydedilen açıklamada, Batman Üniversitesi Beşiri OSB Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen törende, Dicle Elektrik adına Endüstriyel İlişkiler Müdürü Betül Güneş ve Batman Üniversitesi adına Yüksekokul Müdürü Dr. Kadri Kurt'un protokolü imzaladığı bildirildi.

        Protokole göre, stajyer olarak kabul edilecek başarılı öğrencilerin, staj süresince teorik ve uygulamalı eğitimler alacağı, saha ve büro eğitimleriyle desteklenerek, organizasyonun ihtiyaçlarına göre çalışma imkanı elde edebileceği aktarılan açıklamada, protokolden meslek yüksekokulu ve meslek liselerinin elektrik bölümü son sınıf öğrencilerinin yararlanabileceği ifade edildi.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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