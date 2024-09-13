Batman'da baraj göllerine balık yavrusu bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığının "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında, Batman'da Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü, Batman Baraj Gölü ve Kırkat Göletine balık yavrusu bırakıldı.

Vali Ekrem Canalp, Hasankeyf ilçesinde düzenlenen programda, balık popülasyonunun artırılması için yapılan çalışmanın ekonomiye de çok katkı sunacağını söyledi.

Kara avcılığında olduğu gibi balık avcılığında da belli yasak dönemlerinin uygulandığını kaydeden Canalp, "Ticari balıkçılığa konu olan alanlara yavru balıkları bırakmamız gerekiyor." dedi.