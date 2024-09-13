Batman'da göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
Batman'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Batman'da göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla yakalanan zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.
Yapılan incelemede araçtaki 2 şüpheliden birinin kaçak yollarla ülkeye girdiği, diğer şahsın ise göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.
Ekiplerce yapılan aramada ele geçirilen koruma kimlik belgesi, cep telefonu ve farklı ülkeye ait kimlik belgesine el konuldu.
Yabancı uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için işlem başlatıldı.
Yabancı uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollarla girmesine yardımcı olan şüpheli ise göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Zanlı sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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