Batman'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

"Katliamların ardı arkası kesilmiyor. Öldürülenlerin, Birleşmiş Milletler görevlisi olması, Amerikan vatandaşı olması fark etmiyor." diyen Teymur, yaşanan zulmü yüksek sesle haykırmaya devam edeceklerini aktardı.

Batman'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

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