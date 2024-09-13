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        Batman'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı

        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 13.09.2024 - 16:50
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        Batman'da Filistin'de hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı
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        Batman'da sivil toplum kuruluşları tarafından İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kılındı.

        Batman'da sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla Ulu Cami'de bir araya gelen vatandaşlar, cuma namazı sonrası İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı.

        Namaz sonrası Atatürk Parkı'na geçen grup adına Batman Umut Kervanı Derneği Başkanı Nurettin Teymur, İsrail'in Gazze’ye yönelik saldırılarının devam ettiğini söyledi.

        "Katliamların ardı arkası kesilmiyor. Öldürülenlerin, Birleşmiş Milletler görevlisi olması, Amerikan vatandaşı olması fark etmiyor." diyen Teymur, yaşanan zulmü yüksek sesle haykırmaya devam edeceklerini aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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