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        Batman'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

        Batman'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 20:48 Güncelleme: 13.09.2024 - 20:52
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        Batman'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
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        Batman'da bir iş yerinin çatısında çıkan yangın söndürüldü.

        Çarşı Mahallesi 708. Sokak'ta bulunan bir iş yerinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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