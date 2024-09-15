Batman'da 2 akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Batman'da durdurulan 2 akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da durdurulan 2 akaryakıt tankerinde gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Güney Çevre Yolu'nda durumundan şüphelenilen 2 tanker durduruldu.
Araçlarda yapılan aramada 970 paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
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