Batman'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile yunus ekiplerince kentte motosiklet kazalarının önlenmesi ve yaya güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim gerçekleştirildi.

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