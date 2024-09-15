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        Batman Üniversitesi bahçesinde yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olacak

        Batman Üniversitesi bahçesinde 800 ağaçta yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olarak verilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 19:37 Güncelleme: 15.09.2024 - 19:41
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        Batman Üniversitesi bahçesinde yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olacak
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        Batman Üniversitesi bahçesinde 800 ağaçta yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olarak verilecek.

        Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Batı Raman Kampüsünde 40 dönüm arazide 800 fıstık ağacı bulunuyor.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, fıstık ağaçlarındaki verime ilişkin inceleme yaptı.

        Hasattan elde edilecek gelirin tamamının üniversitede okuyan öğrencilere öğrenim bursu olarak tahsis edileceğini belirten Demir, "Batı Raman Kampüsü alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumsal dayanışmayı artırmayı ve uzun vadede birçok çevresel fayda elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.

        Burada meyve veren ağaç sayısını artırmak istediklerini dile getiren Demir, şunları söyledi:

        "Daha yeşil bir kampüs için her yıl belli dönemlerde fidan dikimine devam ediyor, üniversitemizin yeşil alan alt yapısını güçlendiriyoruz. 2024 yılı için yaklaşık 400 fıstık ağacımızdan belli düzeyde rekolte elde edeceğiz. Önümüzdeki yıllarda fıstık bahçemizde dikili bulunan bütün fidanlardan ürün elde etmeyi hedefliyoruz. Bu yıl olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da ürün satışından elde edilecek gelir ile ihtiyacı olan öğrencilerimize katkı sağlamak istiyoruz."

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