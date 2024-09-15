Batman Üniversitesi bahçesinde yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olacak

Batman Üniversitesi bahçesinde 800 ağaçta yetiştirilen fıstığın geliri öğrencilere burs olarak verilecek.

Batman Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğünden alınan bilgiye göre Batı Raman Kampüsünde 40 dönüm arazide 800 fıstık ağacı bulunuyor.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, fıstık ağaçlarındaki verime ilişkin inceleme yaptı.

Hasattan elde edilecek gelirin tamamının üniversitede okuyan öğrencilere öğrenim bursu olarak tahsis edileceğini belirten Demir, "Batı Raman Kampüsü alanında gerçekleştirdiğimiz projelerle toplumsal dayanışmayı artırmayı ve uzun vadede birçok çevresel fayda elde etmeyi hedefliyoruz." dedi.