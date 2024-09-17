Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü (25) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Güney çevre yolunda 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası ve şoförü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

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