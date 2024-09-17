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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        –Batman'da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2024 - 00:38 Güncelleme: 17.09.2024 - 00:38
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        Batman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        –Batman’da iki aracın çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Güney çevre yolunda 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası ve şoförü henüz öğrenilemeyen bir otomobil çarpıştı.

        Kazanın etkisiyle araçlar yola savruldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhammed Furkan Ergü (25) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, otomobillerin kaldırılmasının ardından tekrar açıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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