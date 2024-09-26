Hasankeyf Kaymakamı İmrak, İlçe Özel İdare Müdürlüğü binasının inşaatında inceleme yaptı
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Özel İdare Müdürlüğü binasının inşaatında inceleme yaptı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, İlçe Özel İdare Müdürlüğü binasının inşaatında inceleme yaptı.
İlçede inşası süren İlçe Özel İdare Müdürlüğü binasına geçen İmrak, çalışmaları yerinde inceledi.
İmrak, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
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