Batman Üniversitesinde yetiştirilen fıstığın hasadı yapıldı

Batman Üniversitesinde bu yıl meyve veren 400 fıstık ağacında hasat yapıldı.

Batı Raman Kampüsünde 2015 yılında dikilen ve 3 yıl önce aşılanan 800 fıstık ağacından 400'ü bu yıl ürün verdi.

Rektör Prof. Dr. İdris Demir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program ile fıstık hasadı yapıldı.

Demir, gazetecilere, daha yeşil bir üniversite sloganı ile kampüs alanında ağaçlandırma çalışması yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, yıl içinde bu alana 4 bin fıstık fidanı daha dikmeyi planladıklarını belirtti.