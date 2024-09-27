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        Batman Üniversitesinde yetiştirilen fıstığın hasadı yapıldı

        Batman Üniversitesinde bu yıl meyve veren 400 fıstık ağacında hasat yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 16:38 Güncelleme: 27.09.2024 - 16:38
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        Batman Üniversitesinde yetiştirilen fıstığın hasadı yapıldı
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        Batman Üniversitesinde bu yıl meyve veren 400 fıstık ağacında hasat yapıldı.

        Batı Raman Kampüsünde 2015 yılında dikilen ve 3 yıl önce aşılanan 800 fıstık ağacından 400'ü bu yıl ürün verdi.

        Rektör Prof. Dr. İdris Demir, akademisyenler ve öğrencilerin katıldığı program ile fıstık hasadı yapıldı.

        Demir, gazetecilere, daha yeşil bir üniversite sloganı ile kampüs alanında ağaçlandırma çalışması yapmaya devam edeceklerini ifade ederek, yıl içinde bu alana 4 bin fıstık fidanı daha dikmeyi planladıklarını belirtti.

        Gelecek yıllarda ürünün artmasıyla elde edilecek gelirin öğrenciler için kullanılacağını dile getiren Demir, "Bu şekilde meyve ağaçları dikiyoruz. Bu aynı zamanda daha yeşil bir kampüs oluşmasını sağlıyor. Doğal yaşamın da gelişmesine katkıda bulunuyor. Bitki ve hayvan türlerinin artmasına katkı sağlıyor. Ayrıca fıstık hasadından elde edilecek gelir ile öğrencilerimizin sosyal aktivitelerine katkı sunmayı, başarılarına destek olmayı da amaçlamaktayız." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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