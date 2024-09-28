Batman'da 13 yılda oluşturulan 543 serada yıllık ortalama 20 bin ton sebze üretiliyor

İBRAHİM TOPRAK - Batman'da 2011 yılından bu yana devlet desteğiyle yürütülen çalışmalarla 550 dönüm alanda 543 sera kuruldu.

Seralarda üretilen başta salatalık olmak üzere domates, karnabahar, lahana, maydanoz, marul ve dereotu gibi ürünler Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgelerindeki illere gönderiliyor.

Kentte seracılığı daha da geliştirmek ve üretimi artırmak amacıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce "Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (OSB)" kurulması için çalışma başlatıldı.

Merkeze bağlı Kocalar köyü mevkisinde kurulması planlanan OSB için fizibilite çalışması yürütülüyor.

Son yıllarda lojistik ve taşıma maliyetlerinin arttığını, bunun da uzak illere taşınan sebzeye ek maliyet getirdiğini aktaran Aydın, şöyle konuştu:

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, AA muhabirine, Batman'ın, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin sıcak bir ili olduğunu belirterek, kentin 1 milyon dönüme yakın tarımsal üretim alanının bulunduğunu söyledi.

- "Çiftçilerin bu yıl 65 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor"

"Ürünün Mersin'den, Antalya'dan buraya gelmesi ürün fiyatına ek maliyet getiriyor. Biz de istiyoruz ki Batman kendi ihtiyacını karşılasın. Hatta komşu illerin de ihtiyacını karşılasın. Seralarda yıllık ortalama 20 bin ton sebze üretiliyor. Ayrıca, çiftçilerin bu yıl 65 milyon lira gelir elde etmesi bekleniyor."

Seraların bir kısmının İl Özel İdaresi, bir kısmının da GAP Bölge Kalkınma İdaresi tarafından desteklendiğini aktaran Aydın, müdürlük olarak da seracılara destek verdiklerini bildirdi.

Seralarda daha çok salatalık, ardından domates, marul, havuç, karnabahar gibi sebzelerin üretildiğini anlatan Aydın, "Yerel ve küçük ölçekli seralardan ziyade Tarıma Dayalı İhtisas Sera OSB kurmayı planlıyoruz. Şu anda bununla ilgili fizibilite çalışması yürütüyoruz. Hedefimiz Batman'ı sera kent yapmak. 1000 dönümlük yer tahsisi yaptık." diye konuştu.