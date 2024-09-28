Batman'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonda, 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüpheli bir pikap durduruldu.
Araçta yapılan aramada 6 kilo 250 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.
Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.
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