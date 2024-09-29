Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Bu kapsamda ekiplerce Gercüş yolunda bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

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