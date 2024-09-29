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        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2024 - 15:10 Güncelleme: 29.09.2024 - 15:34
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        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
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        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştirdi.

        Bu kapsamda ekiplerce Gercüş yolunda bir yolcu minibüsünde arama yapıldı. Aramada gümrük kaçağı 1121 paket sigara ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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