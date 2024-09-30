Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

Batman'da 4 farklı suçtan aranan ve düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "dolandırıcılık" suçundan 12, "güveni kötüye kullanma" suçundan bir, "hırsızlık" suçundan da bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ayrıca 4 farklı suçtan da arama kaydı bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.G. yakalandı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.