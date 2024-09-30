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        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

        Batman'da 4 farklı suçtan aranan ve düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 11:40 Güncelleme: 30.09.2024 - 11:40
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        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
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        Batman'da 4 farklı suçtan aranan ve düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince "dolandırıcılık" suçundan 12, "güveni kötüye kullanma" suçundan bir, "hırsızlık" suçundan da bir olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ayrıca 4 farklı suçtan da arama kaydı bulunan H.G'nin yakalanması için çalışma yürütüldü.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda H.G. yakalandı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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