Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu

        Batman'da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalama sonucu durdurulan otomobilde 8 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.09.2024 - 21:21 Güncelleme: 30.09.2024 - 21:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde uyuşturucu bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman’da "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalama sonucu durdurulan otomobilde 8 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri kente yüklü miktarda uyuşturucu girişi yapılacağı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler kent girişinde belirlenen şüpheli otomobili durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak bölgeden uzaklaşan otomobil, ekipler tarafından yapılan takip sonucu yakalandı.

        Otomobilde yapılan aramada 8 kilo 450 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        İsrail, Lübnan'da füze deposu vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        İsrail'e Lübnan çağrısı
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        A Milli Takım'a yeni yıldız!
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Hizbullah'ın bir komutanı daha mı öldü?
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Döverek bayılttıkları arkadaşlarını ayıltırken öldürdüler!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        Gündemi sarsacak Osimhen iddiası!
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        MEB'den 'okullarda temizlik hizmetleri' açıklaması
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        Serhat Akın, saldırıyı anlattı!
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        30 Eylül 2024: Bugün ne oldu?
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Bartın'da utandıran manzara: Metrelerce uzayan çöp yığınlarına inceleme
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        Justin Bieber hakkında skandal iddia
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        "Kırılma noktası Cafu-Gökhan değişikliği"
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Hangi renk elma daha sağlıklı?
        Gözler PFDK sevklerinde!
        Gözler PFDK sevklerinde!
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        "Hayatta kalmam mucizeydi"
        İlk 100'süzler
        İlk 100'süzler
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Hakem ve Buruk'a tepkiler çığ gibi!
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?
        Motosiklet sürücüsü ne yapmalı?

        Benzer Haberler

        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
        Batman'da 4 farklı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da 1300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü adli kont...
        'Yol verme' tartışmasında motosikletliye çarpan otomobil sürücüsü adli kont...
        Batman'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da bir minibüste gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı
        Batman'da motosikletli sürücüye çarpıp kaçan otomobil sürücüsü yakalandı