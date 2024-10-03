Batman'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Batman ve Ankara'da 9 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 41 gram sentetik uyuşturucu, 4 uyuşturucu hap, 3 gram esrar ve 16 gram skunk ele geçirildi, 8 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce takibe alınan 6 zanlının Batman'da, 2 zanlının ise Ankara'da olduğu tespit edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanması için çalışma yürütüldü.

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