AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu, Müftülüğü ziyaret etti

Nasıroğlu, din görevlilerinin dini konularda halkın aydınlatılması, dinin en doğru şekilde yaşanması, yaşatılması ve geleceğe aktarılması adına önemli görevler yürüttüğünü kaydetti.

Milletvekili Nasıroğlu, 1-7 Ekim tarihleri arasında kutlanan "Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle İl Müftüsü Ahmet Durmuş'u ve çalışanlarını ziyaret etti.

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