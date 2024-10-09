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        Batman'da yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu ele geçirildi

        Batman'da yolcu otobüsünün bagajında 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 12:50 Güncelleme: 09.10.2024 - 12:56
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        Batman'da yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu ele geçirildi
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        Batman'da yolcu otobüsünün bagajında 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Batman-Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

        Otobüste kimlik kontrolü yapıldığı esnada "Linda" adlı narkotik köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada bir çanta içerisinde 247 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Ekipler çantanın sahibini gözaltına aldı.

        Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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