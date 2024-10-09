Batman'da yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu ele geçirildi

Otobüste kimlik kontrolü yapıldığı esnada "Linda" adlı narkotik köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada bir çanta içerisinde 247 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

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