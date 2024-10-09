Batman'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı

Batman Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları dahilinde "9 Ekim" bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ildeki teröre müzahir yapılarca yaygın illegal eylemler yapılabileceği, milli birlik ve beraberliği zedeleyici, kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceğinin mütalaa edildiği belirtildi.