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        Batman'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı

        Batman Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.10.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.10.2024 - 13:42
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        Batman'da açık alanlarda yapılmak istenen eylemler 5 gün süreyle yasaklandı
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        Batman Valiliği, açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylemin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

        Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/KCK'nın çağrıları dahilinde "9 Ekim" bahane gösterilerek, bu tarihten itibaren ildeki teröre müzahir yapılarca yaygın illegal eylemler yapılabileceği, milli birlik ve beraberliği zedeleyici, kışkırtıcı eylemlerin gerçekleştirilebileceği, Cumhuriyetin temel nitelikleri ve devletin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğünü hedef alan müessif olayların yoğunluk kazanabileceği, kamu düzeni ve güvenliğinin ciddi şekilde bozulabileceğinin mütalaa edildiği belirtildi.

        Bu kapsamda, halkın huzurunun sağlanması, söz konusu tehdit ve risklerin ortadan kaldırılması maksadıyla; 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddeleri ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/A, B ve C maddeleri gereğince ilin mülki sınırları içerisinde bazı tedbirlerin alınmasının valilikçe uygun görüldüğü bildirildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "9 Ekim bahane gösterilmek suretiyle PKK/KCK terör örgütünün çağrıları kapsamında yapıldığı değerlendirilen diğer eylemleri de kapsayacak şekilde, açık alanlarda yapılmak istenen (toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri/broşür dağıtma, afiş/pankart asma ve benzeri) her türlü eylem, 9 Ekim günü saat 00.01'den 13 Ekim saat 23.59’a kadar 5 gün süreyle yasaklanmıştır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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