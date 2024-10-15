Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi

        Batman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 640 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 09:57 Güncelleme: 15.10.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 640 sikke ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda, 640 sikke ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent merkezinde yapılan istihbarat çalışmasında tarihi eser niteliği taşıyan sikkeleri satmaya çalışan 2 şüpheli tespit edildi.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda, 640 sikke ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        Bir başarı hikayesi: Montella!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        MİT'ten El Kaide'ye operasyon!
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız"
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Barışmak için gitti, katliam yaptı, tutuklandı
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Elektrik hattını yenilerken buldular! Vikingler dönemine ait
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Durakta kadını taciz etti! Otobüste dayağı yedi!
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        ABD'den İran'a Trump uyarısı: Ağır sonuçları olur
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        Eşini vurdu! Ambulansı takip etti! Şaşırtan savunma!
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Annesi eşine hakaret etti! Bıçak kırılınca bastonla boğdu!
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        Hizbullah'ın drone saldırısı İsrail'de tartışma yarattı
        İşe iadede 30 işçi kriteri
        İşe iadede 30 işçi kriteri

        Benzer Haberler

        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Dicle Elektrik, Batman'da muhtarlarla bir araya geldi
        Dicle Elektrik, Batman'da muhtarlarla bir araya geldi
        Batmanlı çiftçiler fide desteği sayesinde ikinci ürün olarak sebze yetiştir...
        Batmanlı çiftçiler fide desteği sayesinde ikinci ürün olarak sebze yetiştir...
        Batman'da çiğ köftecinin çalınan bisikleti polis ekiplerince bulundu
        Batman'da çiğ köftecinin çalınan bisikleti polis ekiplerince bulundu
        Otomobili iterek çaldılar
        Otomobili iterek çaldılar
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk bulundu
        Batman'da "dur" ihtarına uymayan otomobilde 57 kilo 420 gram skunk bulundu