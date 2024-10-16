Batman Valiliğinden Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama:

Açıklamada, "Valiliğimize herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir. Tarama çalışmaları devam etmektedir. Kıymetli vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadeleri kullanıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin kentte de hissedildiği belirtildi.

Batman Valiliği, Malatya'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığını bildirdi.

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