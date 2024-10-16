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        Batman'da okullar bugün tatil edildi

        Batman Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:51 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:51
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        Batman'da okullar bugün tatil edildi
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        Batman Valiliği, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından kentte eğitime bugün ara verildiğini bildirdi.

        Valilikten yapılan açıklamada, "Bugün Malatya'da meydana gelen ve ilimizde de hissedilen deprem nedeniyle okullarımız öğleden sonra tatil edilmiştir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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