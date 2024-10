FETÖ elebaşının ölmesinin sevincini yaşayan gazilerden birlik ve beraberlik vurgusu

ABDULLAH ÖZKUL / İBRAHİM TOPRAK - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde yaralanan gaziler Bilal Akkuş ve Abdullah Ağaya, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün sevincini yaşadıklarını belirterek, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Niğde Ambulans Servisi Başhekimliği'nde görevli 15 Temmuz gazisi Bilal Akkuş, AA muhabirine, FETÖ'nün darbe girişimi gecesinde İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Sancaktepe'de saldırıya uğradığını söyledi.

O gece 01.45 gibi teröristlerin önce aracındaki Türk bayrağına sonra da kaldırım taşlarıyla kendilerine saldırdığını anlatan Akkuş, hainlerin asıl amacının Türk bayrağına, devlete ve millete saldırmak olduğunu vurguladı.

- "Onların karşısında dimdik durmaya devam edeceğiz"

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan, FETÖ elebaşı Gülen'in ölümüyle sevinç yaşadıklarını dile getiren Akkuş, şunları kaydetti:

"Allah onun belasını versin verdi de zaten. Ülkemizi, devletimizi, milletimizi çekemiyorlar. Bu tür saldırılar her zaman devam edecek. Biz de bayrak sevgisi olduğu sürece çoluk çocuk her zaman göğsümüzü siper etmeye, onların karşısında dimdik durmaya, bayrağımızı indirtmemek, ezanlarımızı dindirtmemek için elimizden geleni yapmaya hazırız. İçimiz hala buruk. İdamı bekliyoruz her zaman. Onlar idam edildikten sonra en azından bir nebze içimizdeki ateş dinmiş olacak. Gülen'in ölmesi bizlere bir nevi ferahlık verdi ama idamın getirilmesini, o insanların sallanmasını istiyoruz."