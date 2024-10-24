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        Batman'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 15:18 Güncelleme: 24.10.2024 - 15:29
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        Batman'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı köylerden ilçe merkezine öğrenci taşıyan araçları denetledi.

        Servis araçlarının kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçların bakım durumu, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci taşıma belgeleri ve kapasite aşımı gibi kriterler titizlikle incelendi.

        Ayrıca, servis şoförlerine trafik kurallarına uyma, emniyet kemerlerinin sürekli takılması ve araç içi düzenin korunması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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