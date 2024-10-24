Batman'da jandarma ekipleri okul servis araçlarını denetledi

Ayrıca, servis şoförlerine trafik kurallarına uyma, emniyet kemerlerinin sürekli takılması ve araç içi düzenin korunması konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Servis araçlarının kontrolünü gerçekleştiren ekipler, araçların bakım durumu, emniyet kemeri kullanımı, öğrenci taşıma belgeleri ve kapasite aşımı gibi kriterler titizlikle incelendi.

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