Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı

        Batman'da ikinci ürün olarak 120 dönüm alanda yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasada başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2024 - 13:12 Güncelleme: 28.10.2024 - 13:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da ikinci ürün olarak yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasat başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da ikinci ürün olarak 120 dönüm alanda yetiştirilen yağlık ayçiçeğinde hasada başlandı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının yüzde 70 hibeli tohum, İl Özel İdaresinin de ilaç ve gübre desteği ile bu yıl kentte ikinci ürün olarak üretilen yağlık ayçiçeğinde hasat sezonu başladı.

        Beşiri ilçesine bağlı Danalı köyünde 120 dönüm alanda üretilen ayçiçeği biçerdöverle hasat edildi.

        Törende konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aydın, 2022 yılında düzenledikleri çalıştay ile kentte yağlık ayçiçeği üretimine ilişkin çalışmalara başladıklarını söyledi.

        Geçen yıl ürünü deneme amaçlı ürettiklerini ifade eden Aydın, "Bu sene hem birinci ürün hem ikinci ürün olarak ekim yaptık. Bakanlığımızın yüzde 70 hibeli tohum desteği, İl Özel İdaremizin de ilaç ve gübre desteği ile bu sene 1675 dönüm alanda ekim gerçekleştirdik." dedi.

        Hedeflerinin iyi bir rekolte ile iyi bir gelir elde etmek olduğunu anlatan Aydın, artık planlı üretime geçmek istediklerini belirtti.

        Törene, Vali Yardımcısı Şükrü Alperen Göktaş, Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz ve çiftçiler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Okulda dehşet saçan öğrenci gözlem altına alındı!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        Narin'in abisinden dikkat çeken paylaşımlar!
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        "Çin bağlantılı hackerlar ABD'li siyasileri dinliyor"
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        Yenilmezler sahnede! Derbinin 11'leri
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        118 iktisatçıdan ortak asgari ücret çağrısı
        Icardi'ye yeni görev
        Icardi'ye yeni görev
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Katil 17, maktul 18 yaşında! Cep telefonu cinayeti!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Beşiktaş'ın kozu müthiş üçlü!
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Gaspçı muhtara gözaltı: Alzheimer hastası yaşlı adamı dolandırmaya kalktı
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Jüpiter'in denizlerinden Pluto'nun gizemine...
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        Eski tip POS kullanana 20 bin TL ceza
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İnsanlar neden siyah gözlü doğmazlar?
        İstanbul'da görsel şov
        İstanbul'da görsel şov
        "Büyüyünce"
        "Büyüyünce"
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        Çinli üreticilere 'Batı'ya açılmayın' çağrısı
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        29 Ekim'de raylı sistemler ücretsiz olacak
        Elektriğe zam mı geliyor?
        Elektriğe zam mı geliyor?
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        "Kalpazan' beni çok tatmin etti"
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Akbank'tan kadın KOBİ’lere özel destek
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!
        Picasso, Warhol, Miro Kültür Yolu Festivali'yle İzmir'de!

        Benzer Haberler

        İnşaatın 10'uncu katındaki iskeleden düşen işçi, öldü
        İnşaatın 10'uncu katındaki iskeleden düşen işçi, öldü
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Batman'da firari hükümlü yakalandı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak esnaf ziyaretlerini sürdürüyor
        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
        Batman'da inşaattan düşen işçi öldü
        Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali ziyaretçilere kapılarını aç...
        Batman 7. Kitap Fuarı ve Kültür Sanat Festivali ziyaretçilere kapılarını aç...
        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçiri...
        Batman'da bir kargo firmasına ait kamyonda kaçak sigara ve tütün ele geçiri...