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        Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencilerinden ay yıldız koreografi

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri tarafından ay yıldızlı koreografi oluşturuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 12:07 Güncelleme: 29.10.2024 - 12:17
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        Hasankeyf'teki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında anaokulu öğrencilerinden ay yıldız koreografi
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen etkinlikte anaokulu öğrencileri tarafından ay yıldızlı koreografi oluşturuldu.

        Kent Meydanı'ndaki Atatürk büstü önünde bir araya gelen Hasankeyf Anaokulu öğrencileri, taşıdıkları Türk bayraklarıyla Cumhuriyet'in 101 yılı dolayısıyla hazırladıkları ay yıldız koreografiyi sundu.

        Okul müdürü Celile Er, okul öncesi dönemde verilen değerlerin çocukların kişilik gelişiminde önemli bir rol oynadığını belirtti.

        Amaçlarının çocuklara milli bilinci aşılamak olduğunu ifade eden Er, "Bunun bilinciyle hareket ederek vatan ve millet aşkını, temelde iyi insan olmayı öğretmeye çalışıyoruz. Cumhuriyet'in 101. yılını bu güzel etkinliğimizle coşkuyla kutlamak istedik." dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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