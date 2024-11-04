AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu kentte bazı köyleri ziyaret etti
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki bazı köylere ziyarette bulundu.
AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki bazı köylere ziyarette bulundu.
Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bayraklı ve Bıçakçı köylerini ziyaret etti.
Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.
Nasıroğlu, vatandaşların sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.
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