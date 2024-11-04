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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu kentte bazı köyleri ziyaret etti

        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki bazı köylere ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 12:58 Güncelleme: 04.11.2024 - 13:10
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        AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu kentte bazı köyleri ziyaret etti
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        AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, kentteki bazı köylere ziyarette bulundu.

        Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bayraklı ve Bıçakçı köylerini ziyaret etti.

        Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.

        Nasıroğlu, vatandaşların sorunlarının çözülmesi için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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