AK Parti Batman Milletvekili Nasıroğlu kentte bazı köyleri ziyaret etti

Muhtarlar ve vatandaşlarla görüşen Nasıroğlu, talep ve sorunları dinledi.

Nasıroğlu, beraberinde AK Parti İl Başkanı Hüseyin Şansi ile Bayraklı ve Bıçakçı köylerini ziyaret etti.

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