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        AK Parti Hasankeyf 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 18:44 Güncelleme: 15.11.2024 - 18:47
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        AK Parti Hasankeyf 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı 8. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

        İlçedeki konferans salonunda düzenlenen kongrede, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Kongrede konuşan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, AK Parti'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği icraatların Cumhuriyet tarihi boyunca yapılanların katbekat üstünde olduğunu belirtti.

        Nasıroğlu, "AK Parti milletimiz tarafından kurulmuş ve bugüne kadar da milletimizin desteği ve duası ile ayakta kalmış bir partidir. Her birimiz önce memleket ve millet diyerek çalışmalıyız." dedi.

        Tek listeyle gidilen kongrede Nevzat Dilekçi yeniden AK Parti ilçe başkanı seçildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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