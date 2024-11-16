Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor

        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 10:38 Güncelleme: 16.11.2024 - 11:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da çiftçiler tohumlarını toprakla buluşturuyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'ın Gercüş ilçesinde çiftçiler, kış öncesinde buğday, arpa ve mercimek üretimi için tohumları toprağa ekiyor.

        İlçeye bağlı Yüceköy köyünde çiftçilik yapan Eyüp Çetin, bereketli bir hasat döneminin ardından yeni ekim sezonuna başladıklarını söyledi.

        Yağışların tarlaları ekime hazır hale getirdiğini belirten Çetin, "Traktörlerle pulluk kullanarak tarlaları sürüyoruz ardından mibzer ile tohumları ekiyoruz. Yaklaşık 6 gündür bu çalışmaları sürdürüyoruz. Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yapıyorum ve bu yıl da hasadın bereketli olmasını umut ediyorum." dedi.

        Çiftçilerden Hüseyin Badakol da atalarından kalan arazilerde tarım yaptığını ve çiftçiliğin zorlu ama değerli bir meslek olduğunu dile getirdi.

        Baharda tohumların yeşermesiyle ikinci gübreleme yapacaklarını kaydeden Badakol, "Yaklaşık 700 dönüm arazide arpa, mercimek ve buğday ekiyorum. Çiftçilik bilgi, çaba ve emek gerektiren bir iş. Herkes yapamaz. Çok şükür alın teriyle helal kazanç sağlıyorum ve mutluyum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Hülya, 4 çocuk annesiydi! Eşi defalarca ateş etti!
        Gecenin kazananı Jake Paul
        Gecenin kazananı Jake Paul
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        20 kez bıçak darbesiyle sağlık ocağına sığındı
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        FIFA'dan 32 takımlı dev turnuva!
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        "Karadeniz'de olmaz" denilen oldu: Heyelanları tetikler mi?
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        A Milli Takım'ın Galler 11'i
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Almanya 'acil yakalama' kararı çıkartmıştı! Daniel Sobotta İstanbul'da yakalandı!
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Icardi, duruşmaya katılmadı
        Arias ısrarı!
        Arias ısrarı!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kaçırıp cinsel saldırıda bulundu! Engelli Elif'e ahırda işkence!
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Kime göre, neye göre 'en seksi?'
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın öne çıkanları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Guinnes Rekorlar Kitabı nasıl ortaya çıktı?
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den 8 kent için "sarı" alarm! 7 bölgede yağış var!
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        EPDK'dan elektrik tüketimine göre sübvansiyon kararı
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Askerlik borçlanmasına vergi indirimi
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Botoksa 20'li yaşlarda başlamak kırışıklıkları durdurur mu?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        Emojiler dili nasıl değiştirdi?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Batman'da "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni" yapıldı
        Batman'da "Çivi Çakma ve Beton Dökme Töreni" yapıldı
        AK Parti Hasankeyf 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Hasankeyf 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Gercüş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        AK Parti Gercüş 8. Olağan İlçe Kongresi yapıldı
        TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Linda' buldu
        TIR'daki uyuşturucuyu narkotik köpeği 'Linda' buldu
        Batman'da bir tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da bir tırda 8 kilo 250 gram skunk ele geçirildi
        Batman'da, çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde kaza tatbikatı
        Batman'da, çift tüplü Hasankeyf Tüneli'nde kaza tatbikatı