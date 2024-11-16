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        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 24 şüpheli yakalandı

        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2024 - 19:37 Güncelleme: 16.11.2024 - 19:37
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        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 24 şüpheli yakalandı
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        Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları tespit edilen 24 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Belirlenen bazı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.

        Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 30 arama kaydının bulunduğu tespit edildi.

        Adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, şarjör, 14 kurusıkı tabanca fişeği, sapan, 10 bilye, torpil, 2 boş maytap kutusu, 4 AK-47 fişeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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