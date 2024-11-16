Batman'da izinsiz gösterilere katıldıkları gerekçesiyle 24 şüpheli yakalandı

Belirlenen bazı adreslere yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 6'sı suça sürüklenen çocuk olmak üzere 24 şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın yayın organlarından yapılan çağrılar doğrultusunda kentte gerçekleştirilen yasa dışı şiddet içerikli sokak olaylarına katılanların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

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