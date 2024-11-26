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        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki

        Batman Belediyesi, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2024 - 22:25 Güncelleme: 26.11.2024 - 22:25
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        Batman Belediyesinden Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine tepki
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        Batman Belediyesi, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün "aile" ile ilgili sözlerine ilişkin açıklama yaptı.

        Batman Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Gülistan Sönük'ün "Belediyeye ilk gittiğimizde, Kadın Politikaları Müdürlüğü binasında sürekli evliliği öven ve aile kurumunu çok önemli gören afişlerle karşılaştığımızda şok olmuştuk." şeklinde beyanat verdiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Aile kurumu, Anadolu'muzun mayası ve medeniyetimizin sarsılmaz harcıdır ancak sizin aileye yönelik çarpık bakış açınıza ve düşmanlığınıza şaşırmadık. Daha önce, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze erkek müdürün atandığını iddia edecek kadar gerçekle bağınızı kopardığınızı görmüştük. Bugün de Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzce aileyi yaşamın merkezine koyan çalışmaları görünce 'şok' olduğunuzu dile getiriyorsunuz. Her fırsatta, zihninizdeki nefret ve ön yargıları açıkça ortaya koyuyorsunuz. Kadınları, aileyi ve evlilik kurumunun kutsallığını yok sayan toksik fikirlerinizin toplumda bir karşılık bulmadığını bilmenizi isteriz. Siz şok olmaya devam ederken, biz ailelerimizin dirliği ve esenliği için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. Siz konuşadurun, kadınlarımız üretimde, istihdamda ve toplumda daha güçlü bir şekilde varlık göstermeye devam edecek."

        İçişleri Bakanlığınca, 4 Kasım'da görevden uzaklaştırılan Batman Belediye Başkanı Sönük'ün yerine görevlendirme yapılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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